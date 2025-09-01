Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов в регионах РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа в регионах России в ночь на 1 сентября. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 12 дронов сбили в Белгородской области, 4 – в Саратовской, по 3 БПЛА – в Самарской, Оренбургской областях и Татарстане, а также еще 2 беспилотника – в Краснодарском крае.

Кроме того, 16 воздушных целей удалось перехватить над акваторией Черного моря и 7 – над Азовским морем.

В Краснодарском крае обломки одного из дронов упали в Северском районе. В результате в поселке Ильском в двух домах выбило окна, в одном из них также был поврежден забор. Помимо этого, трансформаторная подстанция загорелась в промзоне города Кропоткина из-за падения фрагментов БПЛА.

Вечером 31 августа средства ПВО ликвидировали 25 вражеских беспилотников над российскими регионами: 21 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 3 беспилотника – над Крымом, еще 1 – над Краснодарским краем.