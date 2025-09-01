Пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции на Кубани после атаки БПЛА

Фото: depositphotos/My_inspiration

Трансформаторная подстанция загорелась в промзоне города Кропоткина в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Предварительно, в результате инцидента пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ночью 1 сентября фрагменты дронов также упали в Северском районе Краснодарского края. В результате в поселке Ильском в двух домах выбило окна, в одном из них также был поврежден забор.

Ранее житель Адыгеи пострадал в результате падения обломков вражеских беспилотников в Тахтамукайском районе республики. Ему сразу оказали необходимую медицинскую помощь.