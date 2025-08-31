Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 08:26

Политика

ВС РФ уничтожили две гаубицы ВСУ у Константиновки в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) выявили и ликвидировали две гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что 122-миллиметровое орудие Д-30 и 155-миллиметровую гаубицу "Богдана" удалось выявить операторами "Южной" группировки войск. Российские силы уничтожили украинские орудия при помощи точных попаданий ударных БПЛА.

Обе артиллерийские установки находились в ближнем тылу противника и обеспечивали огневую поддержку обороняющимся силам ВСУ. В итоге их уничтожение лишило противника возможности ведения боевых действий, что поспособствовало продвижению "Южной" группировки войск ВС РФ.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что всего с марта 2025 года удалось освободить 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. По его словам, под контролем российской армии находится 99,7% территории Луганской Народной Республики (ЛНР), 79% – ДНР, 74% – Запорожской области, 76% – Херсонской области.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика