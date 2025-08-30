Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне спецоперации, передает Минобороны.

"Объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта. С марта месяца освобождено более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов", – рассказал генерал.

По его словам, под контролем российской армии сейчас находится 99,7% территории Луганской Народной Республики (ЛНР), 79% – Донецкой Народной Республики (ДНР), 74% – Запорожской области, 76% – Херсонской.

При этом до полного освобождения ЛНР осталось меньше 60 квадратных километров, подчеркнул Герасимов.

"Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов", – отметил начальник Генштаба.

Также, по его словам, продолжаются целенаправленные удары исключительно по военным объектам и инфраструктуре ВПК Украины. За весенне-летний период были атакованы 76 подобных объектов. При этом приоритет отдается ликвидации предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности, уточнил генерал.

Он также подчеркнул, что стратегическая инициатива в настоящее время полностью находится у ВС РФ.

"Решающая роль остается за нашими солдатами и офицерами, которые при выполнении боевых задач проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность Родине, войсковое товарищество, армейское братство и взаимовыручка", – заметил Герасимов.

Начальник Генштаба добавил, что в ходе весенне-летней кампании текущего года за мужество, героизм и отвагу были награждены госнаградами 120,9 тысячи российских военных, из которых свыше 101 тысячи – солдаты и сержанты.

Ранее Минобороны сообщало, что за текущую неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам Украины. В период с 23 по 29 августа они поразили предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы противника, склады с оперативно-тактическими ракетами "Сапсан", ракетный комплекс "Нептун", а также нефтебазу.