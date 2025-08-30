Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Глава РФПИ Дмитриев: даже США видят, что лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине

Даже США видят, что лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине – глава РФПИ Дмитриев

Фото: ТАСС/АР/Evgeniy Maloletka

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев заявил, что даже Соединенные Штаты теперь видят, как лидеры Евросоюза затягивают украинский конфликт.

Таким образом Дмитриев прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что, по мнению Белого дома, некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию.

Спецпредставитель российского лидера отметил, что европейцы затягивают кризис на Украине "своими невыполнимыми требованиями".

"ЕС должен прекратить подрывать реальный мирный процесс. ЕС должен отказаться от провальной логики (экс-президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена. ЕС должен выбрать дипломатию, а не ложные нарративы", – подчеркнул Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Ранее СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает требования украинского коллеги Владимира Зеленского и европейских лидеров относительно урегулирования конфликта на Украине "нереалистичными".

По информации журналистов, американский лидер становится все более "нетерпеливым" относительно переговорного процесса. Глава Белого дома выражает недовольство тем фактом, что его "дипломатические попытки" урегулировать украинский конфликт пока не увенчались успехом.

