Верхние этажи двух домов загорелись в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают оперативно-спасательные службы. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Слюсарь добавил, что на месте был развернут оперативный штаб для координации работы дежурных сил. Туда выехал глава Ростова Александр Скрябин и заместители врио губернатора.

Ранее трансформаторная подстанция загорелась в промзоне города Кропоткина в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского БПЛА. Никто из людей не пострадал. На месте происшествия работали оперативные и специальные службы города.