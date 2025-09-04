Силы ПВО ликвидировали 5 украинских БПЛА над Ростовской областью за час

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили пять украинских БПЛА в небе над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 3 сентября 23:00 по московскому времени до 00:00 4 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регион беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания железнодорожной станции Кутейниково. В связи с этим была временно нарушена работа контактной сети. Всех пассажиров и работников станции оперативно эвакуировали.

Также в результате атаки дронов в ночь на 3 сентября в Ростовской области поврежедния получили два многоквартирных дома и несколько частных. В городе Белая Калитва при падении фрагментов дронов посечены фасады и окна зданий, а также автомобили. Разрушения были зафиксированы и в поселке Коксовом.