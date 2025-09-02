Силы ПВО ликвидировали 27 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 27 украинских БПЛА над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени 2 сентября. 10 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, по 7 БПЛА – над территориями Крыма и Ростовской области, 2 – в небе над Брянской областью и 1 дрон – над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 13 украинских БПЛА над Ростовской областью в ночь на вторник, 2 сентября. В результате этой атаки в Ростове-на-Дону произошло возгорание верхних этажей двух многоэтажных домов.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб для координации работы дежурных сил. По информации врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Врачи не выявили у них серьезных травм.