Саперы в Ростове-на-Дону вынесли из дома неразорвавшийся снаряд БПЛА

Фото: телеграм-канал Don Mash

В Ростове-на-Дону саперы вынесли из дома неразорвавшийся снаряд, застрявший в одной из пострадавших от атаки БПЛА квартир. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Снаряд был обнаружен в ходе оперативно-следственных действий. Правоохранители эвакуировали 320 жителей дома. Для них был организован пункт временного размещения в местной школе.

Также Скрябин подчеркнул, что группы для поквартирного обхода и оценки ущерба в пострадавших домах начнут свою работу сразу после завершения оперативных мероприятий.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате атаки украинских БПЛА загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Ростове-на-Дону. На месте происшествия был развернут оперативный штаб для координации работы дежурных сил.

Слюсарь уточнил, что из-за атаки дронов ранения получили четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадавшие обратились за медицинской помощью самостоятельно. Врачи не обнаружили у них серьезных травм.