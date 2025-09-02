Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 13 украинских дронов над одним из регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Беспилотники самолетного типа были уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области в течение минувшей ночи, уточнили в оборонном ведомстве.

В результате атаки на Ростов-на-Дону произошло возгорание верхних этажей двух многоэтажных домов. На месте ЧП был развернут оперативный штаб для координации работы дежурных сил. Туда выехал глава Ростова Александр Скрябин и заместители врио губернатора.

Пострадавшими оказались трое взрослых и ребенок. Они самостоятельно обратились за медпомощью. Врачи не выявили у них серьезных травм.