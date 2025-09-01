На Кубани потушили пожар на подстанции после падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание, возникшее на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина в Краснодарском крае, удалось потушить. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем телеграм-канале.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

Пожар на трансформаторной подстанции произошел в ночь на 1 сентября из-за падения фрагментов беспилотников. На месте были задействованы оперативные и специальные службы.

Кроме того, в ночь на 1 сентября обломки БПЛА упали в Северском районе Краснодарского края. В результате в поселке Ильском в двух домах выбило окна, а в одном из них был поврежден забор.

