01 сентября, 13:16Происшествия
Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области
В населенных пунктах Запорожской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.
"Причины уточняются. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами", – написал он в своем телеграм-канале.
В середине июля Запорожская область частично оставалась без электричества. В частности, свет был отключен у жителей Мелитополя и Энергодара, а также Васильевского, Акимовского, Черниговского, Приморского, Приазовского, Куйбышевского и Каменско-Днепровского районов.
Ранее более 86 тысяч человек лишились электричества в центральной части Махачкалы. Причиной аварии стало возгорание в кабельных каналах на подстанции "Новая". Пожар произошел из-за технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи.