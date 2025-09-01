Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В населенных пунктах Запорожской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.

"Причины уточняются. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами", – написал он в своем телеграм-канале.

В середине июля Запорожская область частично оставалась без электричества. В частности, свет был отключен у жителей Мелитополя и Энергодара, а также Васильевского, Акимовского, Черниговского, Приморского, Приазовского, Куйбышевского и Каменско-Днепровского районов.

Ранее более 86 тысяч человек лишились электричества в центральной части Махачкалы. Причиной аварии стало возгорание в кабельных каналах на подстанции "Новая". Пожар произошел из-за технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи.