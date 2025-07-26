Более 86 тыс человек остались без электричества в центральной части Махачкалы

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Более 86 тысяч человек лишились электричества в центральной части Махачкалы. Причиной аварии стало возгорание в кабельных каналах, сообщается в телеграм-канале Минэнерго Дагестана.

По данным ведомства, пожар произошел на подстанции "Новая" из-за технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи.

При этом позже энергетики смогли вернуть электричество почти половине потребителей в отдельных районах города. Полностью восстановить свет планируется до конца суток.

"По информации организации, было повреждено 23 кабельных линий 6 кВ, ведется расчистка и подготовка кабельных каналов и укладка новых кабелей. Делается все возможное, чтобы как можно раньше восстановить электроснабжение жителей столицы", – добавило министерство.

Ранее сообщалось, что Запорожская область частично осталась без электричества. В частности, свет был отключен у жителей Мелитополя и Энергодара, а также Васильевского, Акимовского, Черниговского, Приморского, Приазовского, Куйбышевского и Каменско-Днепровского районов.

