Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:25

Происшествия

Несколько домов получили повреждения из-за осколков БПЛА в Ростовской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Два многоквартирных дома и несколько частных домов были повреждены из-за падения осколков украинских БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В городе Белая Калитва осколками был посечен фасад и разбиты стекла в окнах двух многоквартирных домов, также повреждены припаркованные во дворах автомобили. В поселке Коксовый осколки дрона повредили несколько частных домов.

Врио губернатора подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал. Дежурные силы ПВО продолжают отражение атаки БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 27 украинских дронов над регионами за три часа. Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени во вторник, 2 сентября. В том числе семь БПЛА было сбито в небе над Ростовской областью.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика