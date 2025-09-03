Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания ж/д станции в Ростовской области

Фото: depositphotos/Afotoeu

Неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания железнодорожной станции Кутейниково в Ростовской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В связи с этим была временно нарушена работа контактной сети. Всех пассажиров и работников станции эвакуировали, уточнил Слюсарь, добавив, что о пострадавших информация не поступала.

В настоящее время территория вокруг здания оцеплена, на место вызваны саперы. Также он предупредил об изменении графика поездов из-за ЧП. В частности, составы следуют с задержкой.

"Сотрудники станции помогают пассажирам", – заключил он.

В результате атаки в Ростовской области оказались повреждены два многоквартирных дома, а также несколько частных. В городе Белая Калитва при падении фрагментов дронов посечены фасады и окна зданий, а также автомобили. Разрушения были зафиксированы и в поселке Коксовом. Никто из жителей не пострадал.