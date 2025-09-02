Режим ЧС введен в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Фото: depositphotos/blinow61

Режим чрезвычайной ситуации введен в одном из районов Ростова-на-Дону, где в результате атаки БПЛА повреждены дома, сообщил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

По его словам, при атаке в ночь на 2 сентября загорелись верхние этажи двух домов в Левенцовском микрорайоне города. Для жителей на базе школы развернули пункт временного размещения.

"В одной из квартир был обнаружен снаряд, проводилась эвакуация 320 жителей дома. Принято решение о введении режима ЧС в границах района, где пострадали дома", – отметил Скрябин.

В связи со случившимся он поручил организовать работу оперштаба и комиссий для оценки ущерба, провести поквартирный обход, а также приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия. Также глава города потребовать организовать оперативный прием документов у жильцов пострадавших домов для выплат.

"Всем пострадавшим окажем необходимую помощь. На базе администрации Советского района осуществляется прием документов на оказание предусмотренной материальной помощи", – уточнил Скрябин.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за атаки дронов ранения получили четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадавшие обратились за медицинской помощью самостоятельно. Врачи не обнаружили у них серьезных травм.

