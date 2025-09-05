Силы ПВО ликвидировали 10 украинских БПЛА в небе над Воронежской областью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили в небе над Воронежской областью 10 украинских дронов в ночь на пятницу, 5 сентября. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Атаке подверглись Россошанский и Бутурлиновский районы области. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.

Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО ликвидировали 46 украинских БПЛА над несколькими российскими регионами и Черным морем ночью. Атаки были отбиты в период с 00:00 до 06:00 в четверг, 4 сентября.