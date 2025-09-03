Минобороны России в своем телеграм-канале опубликовало видео, которое подтверждает контроль около половины Купянска.

На кадрах, снятых с беспилотных летательных аппаратов, можно увидеть российских военных в центральной части города и возле самых значимых административных и промышленных объектов.

В частности, бойцы запечатлены у здания городской администрации, рядом со стадионом "Спартак" на Спортивном переулке, у электроподстанции на Энергетической улице и телевышки на улице 1-го Мая.

"В настоящее время подразделениями группировки войск "Запад" продолжается операция по освобождению города Купянска и прилегающих районов", – говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Взять село под контроль удалось силами "Южной" группировки войск.

