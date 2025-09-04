ВС РФ уничтожили пытавшуюся высадиться в островной зоне Днепра украинскую ДРГ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая пыталась высадиться в островной зоне Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Разведчики заметили быстро двигающуюся моторную лодку с диверсантами в устье Днепра. Для перехвата были задействованы FPV-дроны группировки войск "Днепр", уточнили в оборонном ведомстве.

Когда лодка попыталась войти в островную зону, по ней нанесли удары операторы дронов-камикадзе. В результате слаженных действий российских бойцов лодка была потоплена, а вражеская группа уничтожена.

Накануне, 3 сентября, ВС РФ атаковали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и топливные объекты, обслуживающие украинскую армию. Удар был нанесен при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных БПЛА.

До этого российские военные обнаружили и уничтожили две гаубицы ВСУ в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. 122-миллиметровое орудие Д-30 и 155-миллиметровую гаубицу "Богдана" удалось найти операторам "Южной" группировки войск.