Российская армия нанесла удар по топливной инфраструктуре ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ в ночь на 3 сентября нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и по топливным объектам, обслуживающим украинскую армию. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство обратило внимание, что удар был нанесен при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных БПЛА.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России обнаружили и уничтожили две гаубицы ВСУ в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. 122-миллиметровое орудие Д-30 и 155-миллиметровую гаубицу "Богдана" удалось найти операторам "Южной" группировки войск.