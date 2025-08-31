Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили вражеский автомобиль HMMWV производства США и антенну управления БПЛА в районе населенного пункта Дроновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что операторы российских дронов "Южной" группировки войск первым ударом обездвижили военный автомобиль на мосту. Второе попадание полностью вывело HMMWV из строя и заблокировало переправу. При этом в самом населенном пункте удалось найти и уничтожить украинскую антенну.

Ранее ВС РФ выявили и ликвидировали две гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки в ДНР. В оборонном ведомстве уточняли, что 122-миллиметровое орудие Д-30 и 155-миллиметровую гаубицу "Богдана" удалось выявить операторами "Южной" группировки войск.

Российские силы уничтожили украинские орудия при помощи точных попаданий ударных БПЛА. Обе артиллерийские установки находились в ближнем тылу противника и обеспечивали огневую поддержку обороняющимся силам ВСУ.

