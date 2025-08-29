Зеленский отказался от создания буферной зоны на Украине

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения создать буферную зону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, он неоднократно слышал данное предложение от европейских и американских политиков.

"Только те, кто не понимает, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о 100 километрах. Это абсолютно другая история", – заявил Зеленский.

Он добавил, что тяжелое вооружение украинской армии и так находится на расстоянии 10 и более километров, поскольку все поражается беспилотниками.

"Эта буферная зона, я ее называю "мертвая зона", кто-то называет "серая зона", уже существует", – заявил украинский президент.

Также он рассказал, что в данный момент самая серьезная ситуация сложилась на красноармейском направлении. При этом, по его словам, опасность сохраняется и на запорожском направлении.

По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают вести действия в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Вместе с тем украинская армия проводит поисковые действия на купянском направлении, добавил он.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что текущая ситуация на фронте оказалась для украинцев "действительно сложной". По его словам, она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России.

В свою очередь, Генштаб ВСУ признал потерю части территорий на севере Сумской области. На обновленной карте оперативной ситуации было указано, что украинская армия больше не контролирует населенные пункты Новенькое, Басовка, Локня, Беловоды и Водолаги.

Как писали СМИ, успешное наступление российских военных ставит под угрозу существование Украины. Журналисты утверждали, что Вооруженные силы России усиливают наступательные действия по всему фронту.