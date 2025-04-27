Фото: ТАСС/Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной для ВСУ ситуации на многих участках фронта.

Украинский лидер отметил, что об этом ему доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"По многим направлениям ситуация остается сложной. <...> Уже только к середине этого дня произошло почти 70 российских штурмов наших позиций", – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно докладу главы Генштаба, в субботу, 26 апреля, российские войска освободили от украинских формирований последний населенный пункт региона – село Горналь.

В настоящий момент российские бойцы выявляют в освобожденных районах региона отдельных украинских боевиков, которые пытаются укрыться. Полностью проверить и очистить от мин уже удалось 19 населенных пунктов.

До этого российские войска освободили населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике. Село удалось освободить благодаря действиям подразделений группировки войск "Южная".