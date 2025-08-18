Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью одному из изданий заявил, что текущая ситуация на фронте оказалась для украинцев "действительно сложной".

"Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России", — цитирует Сырского Life.ru.

Ранее Генштаб ВСУ признал потерю части территорий на севере Сумской области. На обновленной карте оперативной ситуации было указано, что украинская армия больше не контролирует населенные пункты Новенькое, Басовка, Локня, Беловоды и Водолаги.

Как писали СМИ, успешное наступление российских военных ставит под угрозу существование Украины. Журналисты утверждали, что Вооруженные силы России усиливают наступательные действия по всему фронту.