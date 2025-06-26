Главком ВСУ Сырский объявил о создании спецгруппы для обороны Сумской области

Фото: телеграм-канал "СИРСЬКИЙ"

Специальная группа по вопросам обороны Сумской области создана в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщает в своем телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Первоочередные задачи – это усиление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений", – сообщил он.

Сырский назначил должностное лицо, которое будет отвечать за подготовку городов и общин области к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на возможных направлениях наступления российской стороны.

Кроме того, назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования. При этом главком ВСУ не сообщил, кто именно занял эти должности. Он потребовал ускорить создание фортификационных объектов и обеспечить надежную логистику подразделений на этом направлении.

"Оборона Сумской области – одно из основных заданий на сегодня", – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин не исключил вариант взятия украинского города Сумы. Такой задачи перед российской армией не стоит, но в настоящий момент в этом регионе создается зона безопасности, так как Киев периодически обстреливает приграничные регионы.

Позднее в Верховной раде признали продвижение российских солдат и сообщили о больших проблемах с фортификацией в Сумской области.

