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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые признал потерю части территорий на севере Сумской области, следует из карты оперативной ситуации, опубликованной на странице ведомства в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

На предыдущих картах, включая последнюю сводку Генштаба ВСУ, эти территории еще были указаны как подконтрольные Украине. Однако на обновленной карте видно, что украинцы не контролируют населенные пункты Новенькое, Басовка, Локня, Беловоды и Водолаги.

Об освобождении соответствующих населенных пунктов Минобороны РФ сообщало в период с 9 марта по 30 мая.

Успешное наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) ставит под угрозу существование Украины, передает радио КП со ссылкой на публикацию Bloomberg. Журналисты напомнили о словах Владимира Путина о том, что в зоне СВО находятся около 700 тысяч российских солдат.

"Угроза для Украины остается экзистенциальной. Российские войска наращивают наступление по всему фронту", – уточняется в материале.

Ранее российский лидер не стал исключать взятия города Сумы, несмотря на то что такой задачи у российских военных пока нет. Действия ВС РФ на этом направлении Путин объяснил созданием зоны безопасности, в чем появилась необходимость из-за регулярных обстрелов российских приграничных территорий.



После этого главком ВСУ Александр Сырский создал спецгруппы по вопросам обороны Сумской области. Главными задачами группы стали усиление укреплений, а также наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.

