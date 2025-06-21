Фото: kremlin.ru

На Украине обязательно услышат заявление Владимира Путина о возможности взятия города Сумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Президент России, выступая на ПМЭФ, допустил, что российские войска могут взять украинский город Сумы, хотя такой задачи перед ними не стоит. По словам Путина, действия ВС РФ на данном направлении обусловлены регулярными обстрелами приграничных регионов со стороны украинских военных.

После заявления российского лидера украинские депутаты признали продвижение российских солдат к Сумам, а также пожаловались на большие проблемы с фортификациями в Сумской области.

В конце мая глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов предупреждал, что при отказе от мирного урегулирования Украина останется без Одессы, Сум, Харькова и ряда других территорий. Он подчеркнул, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины.