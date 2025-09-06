Жительница Белгородской области пострадала после атаки украинских дронов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Жительница Белгородской области получила ранение после атаки украинских дронов, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что украинские войска атаковали село Дунайка. Мирная жительница получила минно-взрывную травму и баротравму. Скорая помощь доставила ее в городскую больницу, где пострадавшей оказали необходимую помощь, однако от предложенной госпитализации она отказалась.

Ранее стало известно, в результате атаки ВСУ в Белгородской области погибли два человека. Гладков утонял, что украинский дрон атаковал "Газель" в районе хутора Масычево Грайворонского округа, в результате чего погиб водитель транспорта.

Также один мужчина оказался ранен после детонации дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Врачи Шебекинской ЦРБ пытались спасти пострадавшего, однако он скончался.

Еще один мужчина пострадал, у него диагностировали минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости. Сотрудники Валуйской ЦРБ оказывают ему всю необходимую помощь.

