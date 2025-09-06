Два человека погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли и еще один пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что украинский дрон атаковал "Газель" в районе хутора Масычево Грайворонского округа, в результате чего погиб водитель транспорта.

Также один мужчина оказался ранен после детонации дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Врачи Шебекинской ЦРБ пытались спасти пострадавшего, однако он скончался.

"Еще один мирный житель ранен от удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. <...> У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости", – подчеркнул Гладков.

Губернатор добавил, что в настоящий момент мужчина находится в Валуйской ЦРБ, сотрудники которой оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее Гладков рассказал, что после атаки БПЛА на служебный автобус в Валуйском округе погиб мужчина. Дрон атаковал транспортное средство на автодороге Казинка – Посохово. Водитель автобуса скончался на месте от полученных травм, а сам автомобиль был уничтожен огнем.