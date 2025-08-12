Несколько домов повреждены в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: 123RF/escapejaaj

Средства ПВО минувшей ночью отразили атаку беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области. В результате несколько домов получили различные повреждения, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В трех частных домах были выбиты стекла. Еще в одном доме на четыре квартиры оказались повреждены окна, крыша и забор. Предварительно, никто из людей не пострадал. Более подробная информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над двумя регионами России: три дрона самолетного типа были нейтрализованы в воздушном пространстве Оренбургской области, еще два уничтожили в небе над Самарской областью.

Позже еще один удар БПЛА был зафиксирован в Горловке в ДНР. В результате него погибли двое сотрудников скорой медицинской помощи. Кроме того, водитель автомобиля получил различные травмы, он находится в тяжелом состоянии.