Пять украинских БПЛА сбиты над Оренбургской и Самарской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников над двумя регионами России в период с 14:50 до 17:10 понедельника, 11 августа. Об этом сообщили в Минобороны.

В частности, три дрона самолетного типа были нейтрализованы в воздушном пространстве Оренбургской области. Еще два уничтожили в небе над Самарской областью, уточнили в оборонном ведомстве.

В ночь на 11-е число российские средства ПВО уничтожили 32 вражеских БПЛА над несколькими регионами страны.

Из них семь ликвидировали над территорией Белгородской области, по пять – над Брянской и Калужской областями, четыре БПЛА – над территорией Крыма, еще по два дрона – в Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областях и Московском регионе и один БПЛА – над территорией Тульской области.

Однако утром атаки продолжились в столичном регионе. Всего, по последним данным, на подлете к Москве было уничтожено семь беспилотников.

