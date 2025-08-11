Собянин: система ПВО пресекла попытку атаки еще двух БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака еще двух БПЛА, которые летели в сторону Москвы в понедельник, 11 августа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На данный момент на месте падения фрагментов беспилотников задействованы специалисты экстренных служб.

В ночь на 11 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили на подлете к Москве один БПЛА. Позже стало известно о еще одном сбитом дроне, который летел на Москву.

Утром атаки продолжились. В частности, были ликвидированы два БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Затем на подлете к столице была отражена атака еще двух беспилотников, а после был уничтожен еще один дрон.

