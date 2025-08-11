Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 10:36

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО пресекла попытку атаки еще двух БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака еще двух БПЛА, которые летели в сторону Москвы в понедельник, 11 августа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На данный момент на месте падения фрагментов беспилотников задействованы специалисты экстренных служб.

В ночь на 11 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили на подлете к Москве один БПЛА. Позже стало известно о еще одном сбитом дроне, который летел на Москву.

Утром атаки продолжились. В частности, были ликвидированы два БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Затем на подлете к столице была отражена атака еще двух беспилотников, а после был уничтожен еще один дрон.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика