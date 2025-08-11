Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву в понедельник, 11 августа, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 11 августа силы ПВО РФ сбили один БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Спустя время на подлете к столице был ликвидирован еще один дрон.

Утром 11-го числа средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Позже стало известно еще о двух ликвидированных БПЛА на подлете к столице.

