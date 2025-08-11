Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву в понедельник, 11 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр столицы.

Минувшей ночью дежурные силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Позже Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице.

Всего же ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ 32 украинских беспилотника.