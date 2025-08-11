Собянин: Еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву ночью в понедельник, 11 августа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации укранского БПЛА, летевшего в сторону столицы, ночью в понедельник, 11 августа. На месте падения фрагментов беспилотника также выехали специалисты экстренных служб.

Также атаке украинских дронов подверглось предприятие в Туле. По данным главы региона Дмитрия Миляева, в результате атаки погибли двое местных жителей, еще три получили ранения.