Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 04:13

Политика

Трамп подал в суд на BBC за клевету

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подал в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC в связи с искажением его речи в программе Panorama. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иск, поданный от имени политика в суд по южному округу Флориды.

В документе говорится, что фейковый сюжет BBC был сфабрикован и показан общественности за неделю до президентских выборов 2024 года в попытке вмешаться в процесс и повлиять на его исход в ущерб Трампу.

Лидер США потребовал от британской корпорации 5 миллиардов долларов по делу о клевете. Он также потребовал рассмотреть данное дело судом присяжных по всем возможным вопросам.

Кроме того, известно, что BBC исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в 2021 году. Корпорация намеренно сфальсифицировала слова американского лидера во время одного из выступлений, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки.

На фоне скандала гендиректор компании Тим Дейви и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс покинули свои должности.

Позже адвокаты Трампа подали в суд на BBC. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Трамп решил отсудить у BBC 5 млрд долларов за фейковое видео с ним

Читайте также


судыполитиказа рубежом

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика