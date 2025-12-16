Трамп подал в суд на BBC за клевету

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подал в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC в связи с искажением его речи в программе Panorama. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иск, поданный от имени политика в суд по южному округу Флориды.

В документе говорится, что фейковый сюжет BBC был сфабрикован и показан общественности за неделю до президентских выборов 2024 года в попытке вмешаться в процесс и повлиять на его исход в ущерб Трампу.

Лидер США потребовал от британской корпорации 5 миллиардов долларов по делу о клевете. Он также потребовал рассмотреть данное дело судом присяжных по всем возможным вопросам.

Кроме того, известно, что BBC исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в 2021 году. Корпорация намеренно сфальсифицировала слова американского лидера во время одного из выступлений, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки.

На фоне скандала гендиректор компании Тим Дейви и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс покинули свои должности.

Позже адвокаты Трампа подали в суд на BBC. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.