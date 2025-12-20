Захарова прокомментировала слова Зеленского о "нескольких Путиных"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о "множестве личностей" Владимира Путина.

В интервью зарубежному СМИ украинский лидер заявил, что "Путиных много". По словам Зеленского, один из них "разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое".

"Надо было договорить: "А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым бело", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский перепутал имя президента Польши Кароля Навроцкого, назвав его Карлом. Такую ошибку он допустил во время общения с журналистами после переговоров с Навроцким.

Путин во время прямой линии назвал президента Украины хорошим артистом. Российский лидер также заявил, что не следит за обращениями Зеленского якобы с передовой.