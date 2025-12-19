Форма поиска по сайту

19 декабря, 12:48

Политика

Путин заявил, что не следит за обращениями Зеленского якобы с передовой

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что не следит за обращениями президента Украины Владимира Зеленского якобы с передовой. Он высказался об этом во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Так глава государства ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, действительно ли украинский президент мог снять видео на фоне стеллы Купянска или это фейк.

Путин назвал Зеленского артистом. Он также отметил, что стелла расположена в километре от Купянска, и предложил президенту Украины не стоять на пороге, а "заходить в дом".

Российский лидер ранее назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины. Он указал, что Киев допустил стратегическую ошибку, когда побоялся организовать президентские выборы. Именно после этого, по мнению Путина, Владимир Зеленский утратил свой легитимный статус.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

