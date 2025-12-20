Форма поиска по сайту

20 декабря, 07:58

Политика

Трамп предупредил о риске шатдауна в США в январе

Фото: whitehouse.gov

Американские власти могут вновь столкнуться с приостановкой работы в январе 2026 года. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления в Северной Каролине.

При этом Трамп заранее обвинил в возможном шатдауне представителей Демократической партии. По его мнению, они могут приостановить работу правительства из-за несогласия с политикой республиканцев, а также из-за отсутствия договоренности в вопросе медицинских расходов.

Правительство США приостанавливало свою работу 1 октября по причине того, что конгресс страны не смог согласовать госбюджет. В это время, известное как шатдаун, госучреждениям запрещено осуществлять траты, а сотрудников правительственного сектора отправляют в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты.

На фоне происходящего Трамп пригрозил сокращением ряда госслужащих и прекращением финансирования некоторых проектов Демпартии. Однако позднее он выразил готовность сотрудничать с демократами для разрешения возникших между ними разногласий.

10 ноября сенат США одобрил пакет законопроектов по финансированию правительства. Спустя несколько дней Трамп подписал закон, который завершил самый длительный в истории страны шатдаун – 43 дня.

