13 ноября, 06:57

Политика

Трамп подписал закон о прекращении рекордного по продолжительности шатдауна в США

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон, который завершил самый длительный в истории страны шатдаун. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что шатдаун длился 43 дня. Теперь же финансирование государственных органов возобновлено и будет действовать до 30 января 2026 года.

"С этого момента федеральное правительство возвращается к нормальной работе", – добавил американский президент.

Также Трамп отметил, что в сложившейся ситуации полностью виноваты представители Демократической партии. По его словам, из-за их действий в стране были отменены или задержаны 20 тысяч авиарейсов, более миллиона государственных служащих не получали зарплату, а многие нуждающиеся граждане лишились продовольственных выплат.

Правительство США приостановило свою работу 1 октября по причине того, что конгресс страны не смог согласовать государственный бюджет. В это время, известное как шатдаун, правительственным учреждениям запрещено осуществлять траты, а сотрудников государственного сектора отправляют в вынужденный отпуск без сохранения заработной платы.

На фоне происходящего Трамп заявил, что в ситуации продолжительного шатдауна в Штатах будет проведено сокращение ряда государственных служащих и прекращено финансирование некоторых проектов, поддерживаемых Демократической партией. Однако позднее он сделал заявление о своей готовности к сотрудничеству с демократами для разрешения возникших между ними разногласий.

Сенат США 10 ноября все же одобрил пакет законопроектов по финансированию правительства. Закон поддержали 60 сенаторов, 40 высказались против.

