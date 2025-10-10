Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год

Фото: ТАСС/Zuma

Сенат конгресса США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год в размере 925 миллиардов долларов, передает ТАСС.

Проект поддержали 77 законодателей, 20 высказались против. Для одобрения документа требовалась поддержка как минимум 60 сенаторов.

Новый проект военных расходов США предусматривает продление действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) до 2028 года и расширение финансирования этой программы до 500 миллионов долларов.

Ранее сенат США в шестой раз не смог одобрить предложенный республиканцами законопроект о продолжении финансирования федерального правительства. В поддержку документа выступили 54 конгрессмена, а против – 45 человек.

Правительство США приостановило свою работу 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом страны бюджета. В этот период, называемый шатдауном, госучреждения не могут тратить деньги, а большая часть госслужащих отправляется в неоплачиваемый отпуск.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что готов работать с представителями Демократической партии по различным разногласиям с республиканцами, если они прекратят шатдаун правительства.