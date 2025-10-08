Форма поиска по сайту

08 октября, 21:35

Политика

Сенат США не смог утвердить проект о прекращении шатдауна в шестой раз

Фото: depositphotos/eabff

Сенат конгресса США в шестой раз не смог одобрить предложенный республиканцами законопроект о продолжении финансирования федерального правительства. Это следует из итогов голосования, которые транслировал телеканал C-Span.

В поддержку документа выступили 54 конгрессмена, а против – 45 человек. Таким образом, шатдаун в стране продолжился.

Правительство США приостановило свою работу 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом страны бюджета. В этот период, называемый шатдауном, госучреждения не могут тратить деньги, а большая часть госслужащих отправляется в неоплачиваемый отпуск.

Трамп пригрозил, что в случае затяжного шатдауна в США будут сокращены некоторые сотрудники госорганов и отдельные проекты Демократической партии. Он подчеркнул, что эти проекты могут быть ликвидированы навсегда.

