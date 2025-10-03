Telegraph: в США перестали обсуждать военную помощь Украине из-за шатдауна

Фото: 123RF/mikkiorso

В США заморозили обсуждение военной поддержки Украины из-за шатдауна, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegraph.

По данным СМИ, из-за приостановки работы американского правительства могут быть задержаны поставки оружия. Кроме того, в связи с шатдауном под вопросом оказались переговоры о вероятном соглашении по БПЛА.

Ранее американский Сенат не смог принять ни один из двух законопроектов, которые направлены на финансирование работы правительства. Предложенные республиканцами и демократами документы не набрали необходимых 60 голосов, хотя один из них был одобрен палатой представителей. По мнению экспертов, главной причиной разногласий стали статьи расходов на здравоохранение.

В среду, 1 октября, американские правительственные учреждения приостановили свою работу. В период шатдауна государственные учреждения не смогут тратить деньги, а большая часть госслужащих отправится в неоплачиваемый отпуск. При этом медики, военные, работники пограничной службы и другие представители критически важных профессий продолжат работать без зарплаты.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории РФ. Белый дом должен дать письменные указания для начала операции, но принципиальное решение уже принято. Отмечалось, что Трамп исходит из того, что давление на энергетику России может "подорвать ее военные возможности".

