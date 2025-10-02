WSJ: США передадут Украине разведданные и ракеты для ударов вглубь РФ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Администрация президента США Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории РФ, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Речь идет о помощи в выборе целей, прежде всего нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и энергетических сетей. При этом американские чиновники просят союзников НАТО предпринять аналогичные шаги.

По данным СМИ, Белый дом должен дать письменные указания для начала операции, но принципиальное решение уже принято. Отмечается, что Трамп исходит из того, что давление на энергетику России может "подорвать ее военные возможности".

Вместе с тем передача разведданных и возможное направление Киеву дальнобойных ракет могут существенно усилить позиции Украины и открыть возможность ударов по энергетическим объектам далеко за пределами фронта.

При этом США до последнего ограничивали применение своих вооружений по целям в глубине российской территории. Бывший американский президент Джо Байден дал согласие на использование тактических ракетных комплексов ATACMS в таких целях осенью 2024 года. Тем не менее в январе 2025-го, когда в должность главы государства вступил Трамп, Пентагон разработал процедуру согласования каждого спуска.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Белый дом рассматривает запрос Украины о поставке крылатых ракет Tomahawk дальностью до 2,5 тысячи километров. По информации СМИ, также изучается возможность поставок Barracuda-M – крылатой среднедальней ракеты производства Anduril Industries. В зависимости от модификации дальность ее полета достигает почти 900 километров.

Глава российского МИД Сергей Лавров указывал, что заявления США по поставкам ракет Tomahawk Украине являются результатом давления Евросоюза. По мнению дипломата, США хотят показать, что учитывают мнение союзников, однако вряд ли речь идет о принятом решении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки крылатых ракет, отметил, что они не смогут изменить ситуацию на фронте.

