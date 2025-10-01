Форма поиска по сайту

01 октября, 03:51

Политика

Сенат США не смог принять проект о дальнейшем финансировании правительства

Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов, направленных на финансирование работы правительства, что может привести к шатдауну. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Уточняется, что шатдаун может начаться в 00:00 1 октября (в 07:00 по московскому времени). Законопроекты, предложенные республиканцами и демократами, не набрали необходимых 60 голосов, хотя один из них был одобрен Палатой представителей.

Эксперты считают, что главной причиной разногласий стали статьи расходов на здравоохранение. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн обвинил представителей Демократической партии в том, что они пытаются использовать угрозу шатдауна для получения бесплатной медицинской помощи для нелегальных иммигрантов.

На фоне происходящего административно-бюджетное управление (OMB) США предписало правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможных сокращениях в случае приостановки работы правительства страны. При этом он обвинил в происходящем Демократическую партию США.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что из "шатдауна может последовать много всего хорошего", но не привел никаких подробностей.

