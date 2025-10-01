Трамп пригрозил правительству США массовыми сокращениями

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможных сокращениях в случае приостановки работы правительства страны. Такое заявление американский лидер сделал за несколько часов до старта нового финансового года, госбюджет на который до сих пор не был согласован.

Трамп отметил, что в период вероятной приостановки работы федеральных властей может прибегнуть к массовым сокращениям. При этом он обвинил в происходящем Демократическую партию США.

Также он подчеркнул, что из "шатдауна может последовать много всего хорошего". Однако никаких подробностей не привел.

