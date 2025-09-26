Форма поиска по сайту

26 сентября, 03:46

Политика

Трамп прокомментировал обвинения экс-главе ФБР Коми

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава ФБР Джеймс Коми только начал нести ответственность за свои преступления. Таким образом лидер США прокомментировал обвинения, которые были предъявлены экс-чиновнику.

"Он так долго причинял вред нашей стране, и теперь наконец-то начинает нести ответственность за свои преступления против нашего народа", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома назвал Коми одним из худших людей, с которыми когда-либо сталкивались США. Он также обвинил экс-главу ФБР в коррупции.

Коми были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. По данным СМИ, его обвинили по двум из трех пунктов, запрошенных прокуратурой.

Коми и бывший руководитель ЦРУ Джон Бреннан проходят главными фигурантами по делу о распространении в 2016 году теории о связях Трампа с Россией. Впоследствии эта информация была опровергнута.

политиказа рубежом

