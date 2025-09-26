ABC: бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения

Фото: ТАСС/Zuma/Sait Serkan Gurbuz

Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Об этом со ссылкой на источники сообщает ABC News.

По данным журналистов, Коми обвинили по двум из трех пунктов, запрошенных прокуратурой.

Бывший руководитель ФБР и экс-глава ЦРУ Джон Бреннан являются основными фигурантами по делу о распространении в 2016 году теории о связях президента США Дональда Трампа с Россией. Впоследствии эта информация была опровергнута.

Из-за сообщений о предъявленных Коми обвинениях генпрокурор США Пэм Бонди заявила в соцсети X, что никто не стоит выше закона. В свою очередь, действующий глава ФБР Кэш Патель отметил, что ведомство сделало еще один шаг на пути к полной подотчетности.

Ранее Трамп отмечал, что не против ареста Бреннана и Коми из-за их возможной причастности к распространению заведомо ложной информации о вмешательстве РФ в выборы США 2016 года. Тем не менее глава Белого дома не до конца уверен, что кто-либо будет задержан в связи с данным расследованием Минюста США.

В середине сентября Трамп также подал иск к газете The New York Times с требованием 15 миллиардов долларов в связи с "десятками лет лжи" о нем.