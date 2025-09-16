Трамп подал иск на 15 млрд долларов к New York Times из-за клеветы

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подал иск к газете New York Times с требованием 15 миллиардов долларов в связи с "десятками лет лжи" о нем.

"Для меня большая честь подать иск о клевете и опорочении репутации", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп сообщал, что не против ареста бывших руководителей ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми из-за их возможной причастности к распространению заведомо ложной информации.

Как указывал спецпрокурор американского Минюста Джон Дарэм, ФБР не стоило организовывать расследование о связях Трампа с Россией, так как оно основано на недоказанных фактах.

Утверждалось, что бюро воспользовалось сырыми, неизученными и неподтвержденными данными. Кроме того, СМИ обращали внимание на то, что оценка разведки могла быть политически мотивированной.

Спустя время глава Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные копии писем о фабрикации данных о российском "вмешательстве". Документы принадлежат работавшим при бывшем президенте Бараке Обаме главам разведывательных ведомств.