The Economist: Трамп уволил из ЦРУ одного из ведущих аналитиков из-за доклада о России

Фото: 123RF/piotrkt

Президент США Дональд Трамп уволил одного из ведущих экспертов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на The Economist.

По данным издания, высокопоставленная сотрудница работала в разведке более 20 лет. Именно она, утверждают журналисты, курировала доклад о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года.

"19 августа ее карьера <…> оборвалась, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, лишила ее допуска", – говорится в публикации.

Отмечается, что допуска лишились также 36 других действующих и бывших сотрудников. Их обвинили в "предательстве присяги конституции".

Кроме того, под кадровые чистки попали одни из самых высокопоставленных сотрудников разведки Шелби Пирсон и Винь Нгуен, которые являются авторами доклада о "вмешательстве" России в выборы США.

В начале июля СМИ сообщили, что оценка американской разведки относительно вмешательства России в выборы президента США могла быть политически мотивированной. Утверждалось, что сжатые сроки были нетипичными для официальной оценки ситуации, так как на проработку подобных вопросов обычно уходят месяцы.

Спустя время Габбард опубликовала рассекреченные копии писем о фабрикации данных о "вмешательстве", которые принадлежали главам разведывательных ведомств. Из документов следовало, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Сам Трамп называл крупнейшим скандалом фальсификацию о его "сговоре с Россией". По его словам, авторы скандала должны быть наказаны.